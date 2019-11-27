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27 ноября 2019, 08:00

Общество

Енот поселился в вентиляции жилого дома в Воркуте

Енот поселился в вентиляции жилого дома в Воркуте

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В Воркуте в вентиляционной шахте поселился енот. Жильцы дома рассказали, что зверю удалось сбежать от хозяина. А вкусив вольной жизни, возвращаться животное не спешит.

Жильцы волнуются, что енот заблудится в лабиринтах и погибнет. А потому регулярно пытаются его выманить из убежища всякими угощениями. Всего лишь за неделю тот успел знатно растолстеть и в вентиляционное отверстие не пролезает. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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