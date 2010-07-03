Готические и космические елки украсят Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 300 новогодних елей установят в центре столицы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Они будут украшены в различных стилях: готическом, ретрофутуристическом, дворянском и других. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"330 зеленых красавиц установят только в центре столицы, и 130 из них – на Манежной площади, где они образуют волшебный зимний лес. Главной в нем будет великолепная 20-метровая ель, срубленная в Тверской области. Гости увидят 8-, 9-, 5-, 4- и 1,5-метровые ели, дворянскую, космическую, южноевропейскую, готическую, крымскую и многие другие", – говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что на площади Революции елку будут украшать игрушки в виде горящих свечей, солдатиков-гусар, балерин и лошадок-качалок, стилизованные в духе конца XIX – начала XX века.
А крымскую елку, которую установят в Зеленограде, украсят игрушками в форме замка "Ласточкино гнездо", южных цветов и морских звезд.
Елка на Матвеевской улице будет посвящена старинным рождественским традициям на Балканах.
Деревья с дизайном от российских кутюрье в этом году установят не только на площадке фестиваля у ЦУМа, но и в Новопушкинском сквере.
Главную елку фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади украсят в классическом рождественском стиле: в красно-золотых тонах. 20-метровая елка приехала в центр столицы из лесничества Тверской области.
Для оформления используют три километра световых гирлянд и 3,5 тысячи елочных игрушек – шаров, сосулек, шишек, часов, свечей, колокольчиков, лошадок и других декоративных элементов. Венчать конструкцию будут световой шатер диаметром 50 метров и сияющая "Вифлеемская звезда".
13 декабря в Москве начнется традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". Заявки производителей и продавцов на участие в фестивале будут принимать до 19 ноября. В фестивале могут принять участие рестораны и кафе с новогодним меню, производители елочных игрушек, сувениров и праздничного декора. Также для москвичей и гостей города подготовят яркие уличные представления.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве каждую зиму с 2013 года.
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