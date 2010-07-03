Cоздано приложение для отслеживания собак по снимку носа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программисты из КНР создали приложение для распознавания собак по снимкам носа, сообщает портал "Мир 24".

Владелец должен сфотографировать нос своего питомца с нескольких ракурсов, чтобы создать в базе данных отпечаток. Создатели приложения уверяют, что точность определения собаки составляет 95 процентов.

Общеизвестен факт, что отпечаток носа собаки уникален, как и отпечаток пальца человека.

Ранее столичные ветеринары дали советы владельцам собак, согласно которым ежегодно животное нужно вакцинировать от инфекционных заболеваний, а также периодически обрабатывать его от клещей и блох и проводить дегельминтизацию.

Горожанам напомнили, что в общественном транспорте собак можно провозить только на поводке и в наморднике или в переноске. На улице отпускать собаку можно только в специально отведенных местах. Нельзя гулять с питомцем на территории школ, детских садов и площадок, а также больниц и поликлиник. По словам ветеринаров, питомца желательно чипировать.

