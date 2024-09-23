Москвичам пришлось спасать животных из зоогостиницы на северо-востоке Москвы. По их словам, условия, в которых оказались домашние питомцы, ужасные. Запертые в грязных помещениях без еды и воды собаки звали на помощь.

14 выживших животных, в том числе 6 щенят, спасли неравнодушные граждане. Среди них были обессиленные четвероногие, а также погибшие, которых обнаружили в мусорных пакетах. Животными, которым удалось выжить, теперь занимаются ветеринарные врачи.

Кто виноват в этой истории? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.