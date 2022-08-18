Под Волоколамском поселилась спасенная в Приморье тигрица. Молодую хищницу пока поместили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

Дело в том, что из-за полученных травм у нее неправильно растут резцы и клыки, тигрица нуждается в специальном рационе и постоянном контроле ветеринаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.