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13 апреля, 17:15

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Эксперт рассказал, чем отличается спячка в искусственной среде и дикой природе

Эксперт рассказал, чем отличается спячка в искусственной среде и дикой природе

Сергей Собянин рассказал о вышедших из зимней спячки обитателях Московского зоопарка

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Свыше 200 обитателей Московского зоопарка вышли из зимней спячки. Ведущий зоотехник экспериментального отдела мелких млекопитающих Филипп Тумасьян рассказал, чем спячка в естественной среде обитания отличается от искусственной.

По его словам, физиологически они не отличаются. При этом в зоосаде имитируют условия, с которыми животные сталкиваются в дикой природе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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