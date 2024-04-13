Эксперт рассказал, чем отличается спячка в искусственной среде и дикой природе

Свыше 200 обитателей Московского зоопарка вышли из зимней спячки. Ведущий зоотехник экспериментального отдела мелких млекопитающих Филипп Тумасьян рассказал, чем спячка в естественной среде обитания отличается от искусственной.

По его словам, физиологически они не отличаются. При этом в зоосаде имитируют условия, с которыми животные сталкиваются в дикой природе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.