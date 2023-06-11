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Общество

"Актуальный репортаж": москвичи стали жаловаться на большое количество пчел в столице

"Актуальный репортаж": москвичи стали жаловаться на большое количество пчел в столице

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Москвичи обратили внимание на большое количество пчел в столице. Например, в подмосковном Томилине местный житель обнаружил пчелиный улей под капотом своего авто. Также пчел заметили у Большого театра.

Это связано с мини-пасеками, отдельными ульями, которые москвичи располагают на крышах домов или у себя на балконах. Как отметили биологи, это увлечение городским пчеловодством создает проблему, когда пчелы начинают чрезмерно размножаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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