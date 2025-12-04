Ветеринары частной столичной клиники попали в скандал из-за гибели собаки

В одной из частных ветеринарных клиник Москвы разгорелся скандал после гибели собаки породы шпиц. По словам хозяйки питомца, ее собаку принесли на прием из-за проблем с дыханием, но через два часа ей сообщили о смерти животного.

Позже у женщины оказалось видео с камер наблюдения, на котором видно, как сотрудники клиники не просто не оказывали помощь собаке, а вели себя неподобающим образом. Владелица шпица требует привлечь ветеринаров к ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.