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США приняли пятилетний план по "климатическим интервенциям"

США приняли пятилетний план по "климатическим интервенциям"

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Белый дом вместе с конгрессом США приняли пятилетний план по "климатическим интервенциям". Специалисты считают, что США могут попытаться вызвать похолодание на планете.

Для этого в стратосфере Земли нужно создать специальный аэрозольный щит. Частицы диоксида в его составе будут отражать солнечные лучи в космос. Тогда на планете станет холоднее, однако такой проект опасен.

Многие эксперты увидели в данном документе намек на создание климатического оружия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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