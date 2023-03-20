Белый дом вместе с конгрессом США приняли пятилетний план по "климатическим интервенциям". Специалисты считают, что США могут попытаться вызвать похолодание на планете.

Для этого в стратосфере Земли нужно создать специальный аэрозольный щит. Частицы диоксида в его составе будут отражать солнечные лучи в космос. Тогда на планете станет холоднее, однако такой проект опасен.

Многие эксперты увидели в данном документе намек на создание климатического оружия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



