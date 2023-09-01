Новости мира: во Франции обнаружили подвид коронавируса "пирола"

Французские медики впервые обнаружили в стране новый подвид коронавируса, который получил название "пирола". По сообщениям местных СМИ, его диагностировали у одного из пациентов на северо-востоке страны.

На Филиппины обрушился супертайфун. В столице страны Маниле уровень воды местами поднялся до 48 сантиметров.

В одном из цирков Китая во время исполнения трюка в так называемом шаре смелости взорвался мотоцикл. Машина рухнула вниз и загорелась. Мотоциклист практически не пострадал. Приехавшие врачи обнаружили у него только ссадины на руках.

На горнолыжном курорте в Аргентине снегопад привел к десяткам аварий на дорогах. Легковые автомобили и даже туристические автобусы скользили по дорогам и врезались друг в друга.

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