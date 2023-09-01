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Новости

01 сентября, 07:15

В мире

Новости мира: во Франции обнаружили подвид коронавируса "пирола"

Новости мира: во Франции обнаружили подвид коронавируса "пирола"

Британские газеты написали о скандалах, связанных с министром обороны Грантом Шэппсом

Во Флориде объявили ЧС из-за урагана "Идалия"

В ЭКОВАС предложили военным в Нигере переходный период на 9 месяцев

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Производящий танки концерн Rheinmetall AG начал терять заказы – СМИ

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Бен Уоллес покинул пост главы министерства обороны Британии

Производящий танки концерн Rheinmetall AG стал терять заказы – СМИ

Журналисты нашли новые доказательства причастности Джо Байдена к бизнесу сына

Французские медики впервые обнаружили в стране новый подвид коронавируса, который получил название "пирола". По сообщениям местных СМИ, его диагностировали у одного из пациентов на северо-востоке страны.

На Филиппины обрушился супертайфун. В столице страны Маниле уровень воды местами поднялся до 48 сантиметров.

В одном из цирков Китая во время исполнения трюка в так называемом шаре смелости взорвался мотоцикл. Машина рухнула вниз и загорелась. Мотоциклист практически не пострадал. Приехавшие врачи обнаружили у него только ссадины на руках.

На горнолыжном курорте в Аргентине снегопад привел к десяткам аварий на дорогах. Легковые автомобили и даже туристические автобусы скользили по дорогам и врезались друг в друга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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