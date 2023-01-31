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Спорт

Новости часа: в регионах РФ с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

Новости часа: в регионах РФ с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

Путин поручил усилить досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем угрозы терактов

Досмотр транспорта усилят в регионах с желтым уровнем террористической опасности в РФ

Новости часа: Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК

Песков назвал Минские соглашения ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию – Песков

Новости часа: ФСБ изъяла более 250 единиц оружия у подпольных оружейников

Новости часа: Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии развитие торговых отношений

Москва осуждает факт атаки беспилотников в Иране – Песков

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию об атаке беспилотников в Иране

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России усилили досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем террористической опасности. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Собственники добровольно снесли более половины самостроя в Москве в 2022 году. Об этом сообщила Госинспекция по недвижимости.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО.

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