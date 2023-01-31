Новости часа: в регионах РФ с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России усилили досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем террористической опасности. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Собственники добровольно снесли более половины самостроя в Москве в 2022 году. Об этом сообщила Госинспекция по недвижимости.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО.