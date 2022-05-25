Путин упростил порядок выдачи гражданства РФ жителям Запорожской области

Владимир Путин упростил порядок выдачи гражданства России жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент подписал необходимый указ, и документ вступил в силу. Между тем власти этих регионов открывают центры выдачи документов. Есть уже и первые заявления на российское гражданство.

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