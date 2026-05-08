Президент Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Такое заявление он сделал на оперативном совещании Совбеза.

Глава государства отметил, что избежать трагических последствий помогла высокопрофессиональная работа российских авиадиспетчеров. Путин поручил вице‑премьеру Виталию Савельеву доложить о дополнительных мерах по обеспечению устойчивой и безопасной работы авиатранспортного комплекса страны.

По словам Савельева, центр организации воздушного движения на юге РФ подвергся трем ударам беспилотников.


