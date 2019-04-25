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25 апреля 2019, 17:15

В мире

Россиянам могут запретить ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа

Россиянам могут запретить ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа

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Привозить деликатесы из заграничного отпуска для личного пользования, скоро, возможно, запретят.

В России всерьез задумались о том, чтобы вынимать из чемоданов прилетающих туристов мясную и молочную продукцию, в том числе хамон, колбасы, сыр – все, что куплено за рубежом, кроме детского питания. Это инициатива национальной мясной ассоциации.

По данным СМИ, вопрос обсуждают в Минсельхозе, причем там эти меры поддерживают. Главный аргумент противников заграничных продуктов – таким путем в Россию могут попасть возбудители опасных болезней животных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видеоза рубежомедаОлег Шоммер
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