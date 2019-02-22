Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля 2019, 14:45

Город

В метро рассказали, как помогают москвичам пережить временное закрытие пяти станций

В метро рассказали, как помогают москвичам пережить временное закрытие пяти станций

Более 700 отделений банков "заминировали" за минувшие сутки

Мужчина, в которого выстрелил байкер, рассказал о произошедшем

Суд рассмотрит ходатайство об аресте Надежды Куликовой

"Климат-контроль": какая погода ждет москвичей в праздник

Фильм "Т-34" с аншлагом прошел в США

Ветер до 18 метров в секунду ожидается в столице 22 февраля

"Это наш город": Бирюлевскую линии метро построят после 2023 года

"Это наш город": на севере-востоке Москвы началась отделка квартир по программе реновации

"Это наш город": в метро 23 февраля откроют барбершоп

В московском метрополитене рассказали, как помогают москвичам пережить временное закрытие пяти станций Сокольнической линии. До субботы, 22 февраля, из-за строительства Большой кольцевой линии поезда не ходят от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского".

"Для пассажиров работают бесплатные маршруты "КМ", повсюду организованы информирования, работает мобильная касса, где можно быстро купить билет. Помощь пассажирам всегда готовы оказать сотрудники стоек "Живое общение", пассажиры могут согреться горячим чаем", – рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Бесплатные автобусы "КМ" отправляются каждую минуту. Дорожники круглосуточно следят за ситуацией в районе закрытых станций.
видео транспорт метро Вероника Иващенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика