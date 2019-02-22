В метро рассказали, как помогают москвичам пережить временное закрытие пяти станций

В московском метрополитене рассказали, как помогают москвичам пережить временное закрытие пяти станций Сокольнической линии. До субботы, 22 февраля, из-за строительства Большой кольцевой линии поезда не ходят от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского".

"Для пассажиров работают бесплатные маршруты "КМ", повсюду организованы информирования, работает мобильная касса, где можно быстро купить билет. Помощь пассажирам всегда готовы оказать сотрудники стоек "Живое общение", пассажиры могут согреться горячим чаем", – рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Бесплатные автобусы "КМ" отправляются каждую минуту. Дорожники круглосуточно следят за ситуацией в районе закрытых станций.