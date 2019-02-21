Мотоциклист выстрелил в мужчину на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

На юго-востоке Москвы мотоциклист выстрелил в мужчину, после чего скрылся, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Инцидент произошел возле дома №5 по улице Головачева. Злоумышленник стрелял из травматического оружия. Потерпевший госпитализирован.