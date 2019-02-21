Ритейлеры прогнозируют проблемы с поставками молочной продукции

Молоко не дойдет до прилавков. Крупнейшие торговые сети предупредили о возможных перебоях с поставками социально значимых продуктов. Это сыр, масло, творог, сметана и молоко.

Проблемы могут начаться летом, когда вступит в силу приказ Минсельхоза. С 1 июля производители будут обязаны оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию и вносить их в единую систему. Это должно снизить долю фальсификата на рынке. Однако по мнению ритейлеров, новые требования серьезно замедлят доставку товаров в магазины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.