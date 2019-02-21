Пассажирский автобус влетел в фуру в ТиНАО

На Варшавском шоссе столкнулись фура и автобус

Четыре человека получили травмы после того, как пассажирский автобус МЦ1 влетел в фуру в ТиНАО. ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе поселка Курилово, сообщает телеканал Москва 24.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются. В районе ЧП, где образовался затор, работают сотрудники полиции.

Факт столкновения подтвердили в городском главке ГИБДД. "Столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль. Сейчас на месте работает ДПС, сотрудники скорой помощи осматривают пассажиров автобуса", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".