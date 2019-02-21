Вторая женщина-миллиардер появилась в России

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В России появилась еще одна женщина-миллиардер, сообщает Forbes. Ею стала единственная владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

Интернет-магазин Wildberries – крупнейший в Рунете. Более того, он занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в 1,2 миллиарда долларов.

Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 миллионов долларов. Теперь ее состояние оценивается в более чем миллиард рублей.

Поскольку Wildberries не является публичной компанией, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли. В прошлом году компания в полтора раза увеличила число пунктов самовывоза, начала строительство распределительного центра площадью 145 тысяч квадратных метров в Подмосковье и объявила о скором появлении склада в Екатеринбурге.

Преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала свой бизнес вместе с мужем в 2004 году. Изначально они продавали женскую одежду по немецким каталогам Otto и Quelle. Теперь же на их сайте представлены различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электроника, книги. В 2018 выручка компании составила 1,7 миллиарда рублей.

Первая женщина-миллиардер в России – президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1,2 миллиарда долларов.