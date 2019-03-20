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20 марта 2019, 16:45

Общество

Ксения Собчак впервые официально появилась на публике с новым спутником

Ксения Собчак впервые официально появилась на публике с новым спутником

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Ксения Собчак официально появилась на публике с новым спутником, впервые после расставания с мужем. Накануне телеведущая пришла в Большой театр в компании режиссера Константина Богомолова.

Появление пары на церемонии вручения музыкальной премии в области классической музыки вызвало ажиотаж. В партере их пытались сфотографировать все журналисты. Как пишут СМИ, на это обратил внимание даже специальный гость Джон Траволта. Звезда Голливуда несколько раз оборачивался, пытаясь понять, к кому приковано столько внимания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество Вероника Иващенко
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