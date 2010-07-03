Объединенный визовый центр 24 стран откроется в Москве

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Объединенный визовый центр VFS Global откроется в Москве 21 марта, сообщает "Интерфакс". Там можно будет оформить визы в 24 страны.

Это второй по размеру визовый центр во всем мире. Он объединил шесть центров, расположенных в разных районах Москвы. Работать он будет в режиме одного окна, всего их 204.

В объединенном визовом центре можно будет оформить визы в Австрию, Австралию, Болгарию, Данию, Ирландию, Исландию, Канаду, Литву, Мальту, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию, Сингапур, Словакию, Словению, Таиланд, Финляндию, Хорватию, Чехию, Швецию, Эстонию и при необходимости – на Украину.

Сервисный сбор за услуги центра будет зависеть от страны, но не превысит 35 евро. Расположился новый центр в бизнес-центре "Сириус Парк" на Каширском шоссе, дом 3, строение 9.

Ранее сообщалось, что с января этого года подавать заявления на туристическую визу в Великобританию стало проще. Для туристов, которые подают заявления онлайн, стала доступна новая услуга визового центра TLS Connect.

Они могут забронировать время подачи в удобном отделении, а также удаленно загрузить и отсканировать все сопровождающие документы, оформив необходимые дополнительные услуги. Загрузить документы можно в любой момент до дня посещения визового центра.