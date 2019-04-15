С 15 апреля подорожал проезд по платным трассам

Стоимость проезда по платным участкам дорог М4 "Дон", М3 "Украина" и М11 "Москва – Санкт-Петербург" увеличилась. С сегодняшнего дня ввели сезонные тарифы для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов. Проезд для них подорожает на сумму от 5 до 20 рублей. Повышенную плату будут взимать до 13 октября.

Также предусмотрена скидка для тех, кто использует транспондеры и подключен к программе лояльности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.