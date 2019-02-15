"Ивантеевский стрелок" приговорен к 7 годам и 3 месяцам колонии

Подросток, который устроил стрельбу в школе Ивантеевки, отправится в воспитательную колонию. Суд приговорил его к семи годам и трем месяцам заключения. Также осужденному придется выплатить компенсацию потерпевшим – более двух миллионов рублей. Прокурор требовал более строгого наказания – девять с половиной лет.

В сентябре 2017 года девятиклассник принес в школу самодельные взрыв-пакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил в учительницу, ударил ее топором, а пакеты взорвал. Три ученика выпрыгнули из окна и получили травмы. Экспертиза признала вменяемость нападавшего. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.