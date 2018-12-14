В Госдуме объявили конкурс на лучший рэп-клип о любимом населенном пункте

Госдума объявила о конкурсе "Безграничный рэп". Однако буквально воспринимать это название точно не стоит, у конкурса есть несколько ограничений.

Во-первых, зачитать надо будет на строго заданную тему: о любимом городе или деревне да так, чтобы у слушателя появилось желание туда приехать.

К тому же, участник должен быть младше 30 лет. Приз в конкурсе тоже очень сомнительный, победителям дадут возможность показать свои ролики в Госдуме, а также вручат путевку по российским городам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.