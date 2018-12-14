Скульптуры рыб вернули павильону ВДНХ спустя 50 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация фасадов павильона № 4 "Биология", который сейчас носит название "Кыргызстан", на ВДНХ завершилась установкой последнего декоративного элемента.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, спустя почти полвека на главный фасад вернулась пара полутораметровых рыб. Бетонные скульптуры украшали павильон с момента возведения в 1954 году, но были утрачены в 70-х годах.

Скульптуры воссоздали из современного композитного материала по сохранившимся в архивах фотографиям. Для стилизации исторического материала их покрыли патиной.

После завершения реставрации фасадов павильона специалисты приступят к восстановлению интерьеров. Для посещения его планируют открыть в 2019 году, рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В рамках реставрационных работ были восстановлены лепнина на колоннах и барельефы с изображениями рабочих, крестьян и домашнего скота. Также воссоздана скульптура в виде снопа сена высотой 2,5 метра и выложили утраченный ранее ковер из метлахской плитки.

Павильон № 4 изначально назывался "Эстонская ССР". В 1964 году в связи с переходом ВДНХ на отраслевой принцип показа он был переоборудован под экспозицию "Биология".

Ранее сообщалось, что арку главного входа на ВДНХ украсили праздничной подсветкой. Фотографию арки опубликовал в своем Twitter Сергей Собянин.