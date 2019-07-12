В РАН опровергли прогноз ученых о потеплении в Москве на 5,5 градусов

Климатолог Российской академии наук опроверг прогноз швейцарских ученых, которые заявили, что к 2050 году в Москве потеплеет на 5,5 градуса.

Они говорили, что в Москве станет, как в Дейтройте, а в Санкт-Петербурге – как в Софии.

"По моей оценке, по тому что мы видим, о чем говорят нам климатические модели, в среднем температура увеличится, но не настолько. Ожидается все-таки увеличение к середине века где-то на 2-2,5 градуса, а к концу века на 5 градусов", – уточнили в РАН.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

