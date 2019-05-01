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01 мая 2019, 07:15

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Движение в центре Москвы перекрыли из-за демонстрации на Красной площади

Движение в центре Москвы перекрыли из-за демонстрации на Красной площади

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Сегодня, 1 мая, по центру столицы пройдет традиционное шествие профсоюзов. Участники скоро начнут собираться возле лобного места на Красной площади и на Кремлевской набережной. Колонна двинется в 10:00 и пройдет до Исторического музея, а далее разойдется на Манежную площадь и Никольскую улицу.

Из-за шествия центр столицы сегодня перекрыли. Уже недоступны для проезда Ильинка, Варварка, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост, Лубянский проезд, Старая площадь, Китайгородский и Солянский проезды, а также улица Солянка.

С 9:00 закроют для автомобилей часть Тверской улицы, Охотный ряд и Моховую. Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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