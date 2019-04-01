01 апреля 2019, 10:45Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 апреля
С сегодняшнего дня вступают в силу сразу несколько важных изменений в российском законодательстве.
Одно из главных нововведений – повышение социальных пенсий на два процента, то есть в среднем пенсионеры будут получать на 182 рубля больше.
Упростили ОСАГО. В первую очередь выиграли водители, у которых не было ни одной аварии, они экономят на страховке аж 20%. А с завтрашнего дня автомобилисты смогут выбирать страховую компанию при покупке полиса онлайн.
Товаров с пониженным НДС стало больше. В первую очередь это касается продуктов – свежего мяса, птицы, рыбы, консервов, а также детских товаров – трехколесных велосипедов и кроваток.