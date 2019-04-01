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Новости

01 апреля 2019, 10:45

Общество

Что изменилось в жизни россиян с 1 апреля

Что изменилось в жизни россиян с 1 апреля

В России начинается дополнительная иммунизация против кори

Рубль укрепил свои позиции к евро и доллару

Как центры госуслуг помогают москвичам трудоустроиться

Из-за строительства северо-восточного участка БКЛ закрыты 5 станций Сокольнической линии

ЦИК Украины подсчитал более 58% голосов на президентских выборах

Кто лучше копирует автомобильную сигнализацию

"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 6 баллов

"Утро": небольшой дождь возможен в столице 1 апреля

"Городской стандарт": пропавший горошек

С сегодняшнего дня вступают в силу сразу несколько важных изменений в российском законодательстве.

Одно из главных нововведений – повышение социальных пенсий на два процента, то есть в среднем пенсионеры будут получать на 182 рубля больше.

Упростили ОСАГО. В первую очередь выиграли водители, у которых не было ни одной аварии, они экономят на страховке аж 20%. А с завтрашнего дня автомобилисты смогут выбирать страховую компанию при покупке полиса онлайн.

Товаров с пониженным НДС стало больше. В первую очередь это касается продуктов – свежего мяса, птицы, рыбы, консервов, а также детских товаров – трехколесных велосипедов и кроваток.
видео общество авто финансы Алина Гилева
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