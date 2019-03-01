Полицейские разыскивают хулиганов, устроивших погром в электричке Дубна – Москва. В среду, 27 февраля, вандалы разбили в двух вагонах более 30 стекол. Под тяжелую руку также попали автоматические двери.

Кадры появились в Сети. Пользователи предположили, что состав обстреляли из пневматики или рогатки. Однако сотрудники железной дороги подозревают, что стекла повредили изнутри твердым предметом. Сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.