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01 марта 2019, 07:15

Происшествия

Полицейские разыскивают хулиганов, устроивших погром в электричке Дубна – Москва

Полицейские разыскивают хулиганов, устроивших погром в электричке Дубна – Москва

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Полицейские разыскивают хулиганов, устроивших погром в электричке Дубна – Москва. В среду, 27 февраля, вандалы разбили в двух вагонах более 30 стекол. Под тяжелую руку также попали автоматические двери.

Кадры появились в Сети. Пользователи предположили, что состав обстреляли из пневматики или рогатки. Однако сотрудники железной дороги подозревают, что стекла повредили изнутри твердым предметом. Сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия транспорт Евгения Мирошкина Иван Лозовой
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