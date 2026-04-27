27 апреля, 17:30Общество
В Москве прошла церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым
На Троекуровском кладбище в Москве простились с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым. Он скончался на 65-м году жизни от острого инфаркта.
Пиманов много лет работал в медиаиндустрии, был автором и бессменным ведущим программы "Человек и закон", а также президентом медиахолдинга "Красная звезда".
Друзья, коллеги и поклонники проводили журналиста аплодисментами.