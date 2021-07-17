В Москве прощаются с Петром Мамоновым

В столице прощаются с актером и музыкантом Петром Мамоновым. Церемония проходит в Донском монастыре. Проводить артиста в последний путь пришли его близкие, друзья и коллеги.

Мамонова похоронят в подмосковном городе Верее, где музыкант жил последние 25 лет.

15 июля Мамонов скончался. Ему было 70 лет.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Петр Мамонов получил известность как музыкант и лидер андеграундной рок-группы "Звуки Му". Он также снимался в кино. За роль в картине "Остров" Павла Лунгина артист был удостоен множества наград.

