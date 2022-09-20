Спрос на новогодние туры в Турцию может вырасти до 40% – АТОР

Россияне активно бронируют билеты в Турцию на зиму. Спрос на новогодние туры, как ожидается, в ближайшее время вырастет минимум на 30–40%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров. Туристов, похоже, не пугает, что уже несколько турецких банков приостановили работу с российской платежной системой "Мир".

Ранее сообщалось, что проблемы с оплатой возникли и в некоторых отелях. Туроператоры советуют россиянам брать с собой на отдых в Турцию наличную валюту.

Как сейчас платят туристы на курортах? Какие сложности у них возникают? И принимают ли где-то еще карты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.