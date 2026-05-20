20 мая, 11:15Туризм
Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года
Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом стало известно по итогам переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай для деловых целей, туризма, посещения родственников на 30 дней без оформления визы. За 2025 год в Поднебесной побывали более 2 миллионов россиян. Пробный взаимный безвиз ввели с сентября.
