Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом стало известно по итогам переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай для деловых целей, туризма, посещения родственников на 30 дней без оформления визы. За 2025 год в Поднебесной побывали более 2 миллионов россиян. Пробный взаимный безвиз ввели с сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.