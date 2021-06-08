Москвичам рассказали, как добраться до Дагестана

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

В этом году Дагестан переживает туристический бум. Многие отправились туда еще на майские, чтобы разведать обстановку перед летом. Об этом рассказали в Ростуризме.

Быстрее всего из Москвы до Махачкалы добраться самолетом – 7 тысяч рублей и 2,5 часа в пути. В два раза дешевле поездом, но для этого придется потратить больше суток. На машине ехать более 30 часов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.