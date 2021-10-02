Россиянам рассказали о новых правилах получения визы в Египет

Власти Египта ввели новый порядок оформления виз для иностранных туристов, в том числе и россиян. Гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян рассказал, что для поездки на египетские курорты понадобится загранпаспорт, который будет действителен не менее 6 месяцев после окончания поездки, ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.

Египетскую визу можно будет оформить онлайн. Для этого нужно подать заявление на официальном портале министерства внутренних дел республики. Также туристу нужно оплатить консульский сбор – 25 долларов для разового посещения страны и 60 долларов – для многократного въезда.

Для въезда в Египет понадобятся распечатка электронной визы, действующий загранпаспорт, а также копия маршрута путешествия и информация о бронировании отеля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

