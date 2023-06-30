Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Транспорт

Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года

Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года

РФ с 1 июля возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

Часть поездов Нижегородского радиуса стали следовать до станции Серп и Молот

Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Станцию московского метро "Лианозово" откроют в ближайшие месяцы

Эксперты рассказали, как возобновление авиасообщения с Кубой повлияет на стоимость отдыха

Часть поездов Нижегородского радиуса начали ходить до станции Серп и Молот

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 70 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства объекта. Станция уже готова на 60%.

Станционный комплекс будет иметь два пассажирских вестибюля, полностью приспособленных для маломобильных граждан. Сколько новая станция поможет экономить времени в пути до метро, а затем до разных районов города?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортмэр МосквыметростроительствовидеоЕлизавета ЯкушеваАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика