Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года

Станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства объекта. Станция уже готова на 60%.

Станционный комплекс будет иметь два пассажирских вестибюля, полностью приспособленных для маломобильных граждан. Сколько новая станция поможет экономить времени в пути до метро, а затем до разных районов города?

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