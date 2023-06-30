12:45Транспорт
Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года
Станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства объекта. Станция уже готова на 60%.
Станционный комплекс будет иметь два пассажирских вестибюля, полностью приспособленных для маломобильных граждан. Сколько новая станция поможет экономить времени в пути до метро, а затем до разных районов города?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.