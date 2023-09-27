27 сентября, 11:15Транспорт
Москвичам рассказали, как изменилось метро с открытием новых северных станций
Почти три недели прошло с момента запуска финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Благодаря станциям "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" больше 500 тысяч человек получили быстрые и удобные маршруты.
На некоторых станциях снизился пассажиропоток. А учащимся Московского физико-технического института стало намного проще добираться до вуза.
Что еще изменилось? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.