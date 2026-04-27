27 апреля, 09:15Транспорт
Пригородные поезда следуют с отставанием от графика на МЖД
Ряд пригородных поездов Павелецкого и Савеловского направлений Московской железной дороги следуют с отставанием от графика из-за ухудшения метеоусловий. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
В течение ночи проводилась очистка железнодорожной инфраструктуры от снега с привлечением дополнительных сил. В настоящее время продолжается уборка снега на путях, платформах и пешеходных мостах.
