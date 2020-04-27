Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 25 апреля скорректированы 18 маршрутов автобусов и электробусов. Новые направления появятся в том числе в ТИНАО: часть из них объединят, а часть поменяет трассу. Путь жителей крупных ЖК до станций рельсового каркаса, социальных и культурных объектов станет удобнее.

"Первые 80 шлагбаумов для дворовой парковки установили по упрощенной программе. Мы сделали оформление заявки через "Московский паркинг" простым и понятным для жителей. Им больше не нужно самим собирать документы и средства – достаточно подать заявку и проголосовать в "Электронном доме". Установка и первый год обслуживания будут бесплатными", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Все электронные маршрутные указатели обновили на Московских трамвайных диаметрах. Номера маршрутов на трамваях теперь отображаются зелёным цветом на Т1, красным цветом – на Т2.