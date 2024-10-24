Рейсы "Аэрофлота" в Турцию выполняются по расписанию после усиления мер безопасности

Авиакомпания "Аэрофлот" подтвердила, что все рейсы в Турцию выполняются по расписанию. Кроме того, пассажирам, вылетающим из Турции, советуют прибывать в аэропорт за три часа до вылета.

В связи с терактом в Анкаре, который произошел 23 октября, меры безопасности были усилены. В результате взрыва пострадали не только гражданские лица, но и сотрудники военно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries.

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