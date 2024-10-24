Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 17:15

Транспорт

Рейсы "Аэрофлота" в Турцию выполняются по расписанию после усиления мер безопасности

Рейсы "Аэрофлота" в Турцию выполняются по расписанию после усиления мер безопасности

В аэропортах Турции усилили меры безопасности

Глава BMW Ципсе призвал Евросоюз отменить будущий запрет продажи бензиновых автомобилей

"Мегаполия": мобильность 4.0

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о штатном воздушном сообщении с Турцией

Новости часа: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

В ноябрьские праздники в Москве пустят дополнительные электрички

В аэропортах Турции повысили уровень террористической угрозы

Новости регионов: в Якутии начали строить мост через реку Лену

"Техно": глава BMW призвал Евросоюз отменить будущий запрет продажи бензиновых автомобилей

Авиакомпания "Аэрофлот" подтвердила, что все рейсы в Турцию выполняются по расписанию. Кроме того, пассажирам, вылетающим из Турции, советуют прибывать в аэропорт за три часа до вылета.

В связи с терактом в Анкаре, который произошел 23 октября, меры безопасности были усилены. В результате взрыва пострадали не только гражданские лица, но и сотрудники военно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествияза рубежомвидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика