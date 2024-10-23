Пассажирам в аэропортах России предложили самостоятельно сдавать багаж

Международная ассоциация аэропортов предложила разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж в терминалах, установив автоматизированные системы регистрации с электронными бирками. Это может сократить время ожидания и снизить риск потери чемоданов, как считают эксперты.

Сейчас в некоторых аэропортах, включая Екатеринбург, уже тестируется система самостоятельной сдачи багажа. Пассажиры сканируют посадочный талон и помещают багаж в специальный киоск, где он взвешивается и получает электронный код. Однако на начальном этапе пассажирам все еще помогает консультант.

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