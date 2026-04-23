23 апреля, 14:15Транспорт
В Подмосковье запретили продажу бензина несовершеннолетним
В Подмосковье запретили продавать бензин и другое топливо несовершеннолетним. Ограничения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Запрет не распространяется на подростков, у которых есть водительские права на мопеды и легкие мотоциклы. Кассиры на АЗС обязаны проверять документы и при сомнениях в возрасте отказывать в продаже.
Мера направлена на снижение аварий с участием питбайков и квадроциклов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.