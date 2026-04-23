В Подмосковье запретили продажу бензина несовершеннолетним

В Подмосковье запретили продавать бензин и другое топливо несовершеннолетним. Ограничения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Запрет не распространяется на подростков, у которых есть водительские права на мопеды и легкие мотоциклы. Кассиры на АЗС обязаны проверять документы и при сомнениях в возрасте отказывать в продаже.

Мера направлена на снижение аварий с участием питбайков и квадроциклов.