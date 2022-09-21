Тестирование СПБ на турникетах в столичном метро начнется в октябре

Систему быстрых платежей начнут тестировать на турникетах метро Москвы. Эксперимент стартует в октябре. Пока проверять, как работает сервис, будут сотрудники Дептранса.

О новой опции и других IT-решениях для пассажиров – подробнее в эфире телеканала Москва 24.