Минпромторг предложил разрешить выпуск машин с пониженными экотребованиями

Минпромторг предлагает разрешить выпуск машин с пониженным классом экологичности, вплоть до стандарта из 90-х годов – "Евро-0". Такая потребность возникла из-за сложностей с поставками комплектующих.

По этой же причине российским производителям, вероятно, придется пока перейти на выпуск моделей, которые попроще в эксплуатации. Например, где-то заменить автомат на ручную коробку передач и отказаться от некоторых необязательных опций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

