Движение перекроют в ЦАО в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 23:30

Транспорт

Авиашаттлы запустят между Москвой и Санкт-Петербургом

Авиашаттлы запустят между Москвой и Санкт-Петербургом

Собянин поручил в сжатые строки ввести детсад в поселке Марьино в ТиНАО

Новости часа: сезонное оформление кафе и ресторанов Москвы будет вписано в облик города

"Мой район. Новости": Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Москвичи смогут бесплатно поменять рейс в Петербург до и после времени вылета

Новости часа: в Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые признали уникальными

Авиашаттлы запустят между Москвой и Петербургом

"Это Москва. Транспорт": искусство в метро

Столичный Дептранс сообщил об изменениях на маршруте т42

Велопатруль ЦОДД вышел на улицы Москвы

Этим летом между Москвой и Санкт-Петербургом запланировано рекордное число рейсов. Самолеты будут летать каждые 15 минут. С июня по сентябрь авиакомпании собираются выполнять в среднем по 83 перелета каждые сутки.

Чаще всего летать будет "Россия" на самолетах Superjet 100. На рейсах Москва – Санкт-Петербург "Аэрофлот" готовится запустить шаттловый сервис. Речь может идти о появлении нового тарифа, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры в аэропорту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоКсения ПоликарповаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика