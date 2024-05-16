Авиашаттлы запустят между Москвой и Санкт-Петербургом

Этим летом между Москвой и Санкт-Петербургом запланировано рекордное число рейсов. Самолеты будут летать каждые 15 минут. С июня по сентябрь авиакомпании собираются выполнять в среднем по 83 перелета каждые сутки.

Чаще всего летать будет "Россия" на самолетах Superjet 100. На рейсах Москва – Санкт-Петербург "Аэрофлот" готовится запустить шаттловый сервис. Речь может идти о появлении нового тарифа, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры в аэропорту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

