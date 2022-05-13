Российские авиакомпании увеличат рейсы в Турцию

Авиакомпании запускают в Турцию дополнительные рейсы перед началом летнего сезона. Однако купить билеты онлайн по карте "Мир" можно не у всех.

Например, клиенты Turkish Airlines собрались в очереди у офиса компании, чтобы приобрести билет в кассе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.