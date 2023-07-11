Москвичам рассказали, как можно добраться до южных регионов России и до Абхазии

Восстановление поврежденного железнодорожного пути в Абхазии займет до двух дней, сообщают местные власти. Дорогу размыло из-за сильных дождей. Серьезно повреждена туристическая инфраструктура в Пицунде и Гагрском районе.

Тем временем крупный град прошел в пригороде Сочи и Туапсе. Судя по кадрам очевидцев, размеры некоторых градин достигали перепелиного яйца. Но добраться до южных регионов России и до Абхазии до сих пор возможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.