Строительство финального участка МСД выходит на финишную прямую

Строительство финального участка Московского скоростного диаметра (МСД) выходит на финишную прямую. Участок пройдет от Кантемировской улицы по Каспийской вдоль путей МЦД-2 и соединит шесть районов на юге Москвы. Открытие трассы улучшит транспортную доступность для 700 тысяч жителей, ликвидирует перепробег до двух километров и сократит время в пути в среднем на семь минут.

Особенность строительства – метод продольной надвижки, который позволяет не останавливать движение поездов. Всего на участке возведут шесть искусственных сооружений, включая тоннель и пять эстакад.

