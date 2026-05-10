10 мая, 09:15Транспорт
РЖД с 10 мая запустят дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны
РЖД с 10 мая запустят дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничениями авиасообщения.
При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечают РЖД.
Вокзалы работают в штатном режиме. Планируется открытие дополнительных касс и организация дополнительных посадочных мест на вокзалах. В настоящее время поезда следуют по расписанию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.