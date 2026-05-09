Турэксперт Васильева назвала пять военных музеев под открытым небом

Великая Отечественная война закончилась 81 год назад, но воспоминания о ней живы до сих пор – во многом благодаря экспозициям, хранящим ее историю. В День Победы турэксперт Екатерина Васильева расскажет о самых масштабных и интересных военных музеях под открытым небом.

Музей истории ВМФ, Москва

Музей истории ВМФ находится в парке "Северное Тушино", и его главный экспонат – знаменитая подводная лодка Б-396 "Новосибирский комсомолец", которую можно увидеть изнутри. Там сохранены торпедные аппараты, часть мин и самих торпед, а центральный пост управления сегодня переоборудован в экспозиционный зал, где можно узнать о быте экипажа на борту.

Помимо подводной лодки, в музее выставлен десантно-штурмовой катер "СКАТ" и экраноплан "Орленок". До 31 мая в здесь также проходит выставка "Величие и глубина", посвященная истории подводного флота России от времен Петра I до наших дней.

Как добраться и сколько стоит: парк "Северное Тушино", улица Свободы, 52, примерно 15 минут пешком от станции метро "Сходненская". Входной билет на подводную лодку – 460 рублей, на выставку "Величие и глубина" – 460 рублей, комплексный – 690 рублей, дети до 6 лет – бесплатно. Билет на подводную лодку с экскурсией – 560 рублей.

Партизанская деревня, Московская область

Военно-исторический комплекс "Партизанская деревня" расположен на территории парка "Патриот" в Подмосковье. Эта экспозиция – собирательный образ партизанских деревень, существовавших во время Великой Отечественной войны. Здесь воссозданы штабной блиндаж, красный угол, баня, спальные блиндажи, склад оружия и боеприпасов и другие объекты. Внутреннее убранство восстановлено по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения, а также на территории работает "Партизанская столовая", где можно попробовать армейскую кашу и партизанский борщ.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Белорусского вокзала до станции Кубинка чуть меньше полутора часов в пути, билет в одну сторону – 295 рублей и 258 рублей – по карте "Тройка", оттуда еще примерно 15 минут на автобусе № 75. Входной билет – 450 рублей взрослый и 230 рублей – детский, экскурсия – 500 рублей в сборной группе.

Остров фортов, Кронштадт

Первый и крупнейший в России музейно-исторический парк, посвященный военно-морскому флоту. Он расположен в Кронштадте на берегу Финского залива и вместе с акваторией занимает территорию около 150 гектаров. Там можно погулять бесплатно и увидеть Аллею героев российского флота, маяк памяти, на котором запечатлены 200 имен героев флота, а вокруг него – сад с ивами, соснами и яблонями, посвященный памяти военных медиков.

Помимо мемориалов, здесь есть панорамные качели, веревочный и скейт-парк, яблоневый сад с прудом и детские площадки. В 2023 году в парке открылся Музей военно-морской славы. Его главный экспонат – первая в СССР атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", с которой началась вся история становления советского и российского атомного подводного флота.

Как добраться и сколько стоит: сначала до Санкт-Петербурга (1,5 часа в пути и от 7 тысяч рублей за билеты), поезд – примерно от 1 800 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути в одну сторону) или "Сапсан" (около четырех часов) от 4 300 рублей в одну сторону. До Кронштадта удобнее всего добираться на метеоре от Дворцовой набережной, в пути – около часа, билет в одну сторону – 2 100 рублей, туда и обратно – 3 600 рублей с человека. Вход на территорию парка свободный, в музей военно-морской славы – 600 рублей с человека. Билет на атомную подводную лодку приобретается отдельно – 800 рублей, вход по сеансам.

Старый люнет, Калининградская область

Балтийская коса – самая западная точка России, и здесь сохранились фортификационные сооружения разных лет, в том числе форт "Западный", построенный 1869–1871 годах, ангары военного аэродрома и прочее. Здесь же расположен небольшой частный музей "Старый люнет", созданный местными энтузиастами, которые проводят для туристов экскурсии и квесты для детей. Сам музей располагается в кирпичном полевом укреплении-люнете, здесь есть небольшой кинозал и коллекция экспонатов – карты, фотографии, чертежи, а также находки с мест боев. Например, один из экспонатов – найденная на косе в 2018 году немецкая шифровальная машинка "Энигма", на которой сохранились следы от взрывов.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Калининграда – 2,5–3 часа в одну сторону и в среднем от 8 тысяч рублей за билеты туда и обратно, оттуда еще примерно час на электричке до Балтийска, билеты – от 140 рублей в одну сторону. Посмотреть экспозицию музея и руины форта – бесплатно, экскурсии в сборной группе – от 500 рублей с человека, квесты для детей – от 400 рублей.

Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова, Тольятти

В этом музее под открытым небом на площади 38 гектаров выставлены более 350 экспонатов техники – авиационной, космической, инженерной, железнодорожной, автомобильной, бронетанковой, сельскохозяйственной и ракетной. Несмотря на то что больше всего здесь именно военной техники, замысел создателей экспозиции был, прежде всего, в демонстрации достижений инженерного искусства Советского Союза.

Здесь можно увидеть зенитно-ракетные комплексы, бронетранспортеры, самоходные пушки, а также шасси лунохода и марсохода, паровозы и тепловозы, истребители-бомбардировщики и коллекцию ретроавтомобилей. Гордость коллекции – самая большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б "СОМ" Б-307 ВМФ России.

Как добраться и сколько стоит: сначала самолетом до Самары – 1,5–2 часа в пути в одну сторону и в среднем от 5 200 рублей за билеты туда и обратно, оттуда еще два часа на электричке до Тольятти. Входной билет – 300 рублей для взрослых и 150 рублей – для школьников и студентов, билет на выставку "Паровозное депо" – 100 рублей.